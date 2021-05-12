Власти ввели запрет только на использование первой дозы вакцины: те, кто успел получить ее, смогут привиться вторым компонентом препарата, чтобы завершить вакцинацию.
Такое решение приняли после того, как на прошлой неделе по причинам, предположительно связанным с применением вакцины AstraZeneca, скончалась 47-летняя жительница Словакии.
Ранее 11 мая вице-премьер Словакии Игорь Матович заявил, что вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник V» может начаться в стране в ближайшие дни.
Из-за поставок этой вакцины в стране разгорелся политический кризис. Глава МИД Словакии Иван Корчок осудил Матовича, который лично встречал первую партию вакцины в аэропорту. Утверждалось, что о своих действиях Матович не проинформировал президента республики и своих коллег. Решение стоило Матовичу должности премьер-министра. В конце марта правительство Словакии под его руководством ушло в отставку.