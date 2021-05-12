«Вчера прессовали одних, сегодня добрались до Медведчука с [Тарасом] Козаком. Завтра еще до кого-то попытаются добраться. Я считаю, что это типичные политические репрессии, цель которых — заткнуть рот нашей партии», — сказал Бойко.
Политик пообещал, что партия «не даст в обиду» своих депутатов, и заверил, что действия властей «не спугнут» оппозиционеров.
Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее его заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.