Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко 11 мая назвал политическими репрессиями обвинения в госизмене в адрес своего однопартийца Виктора Медведчука, передает «Газета.Ru»

Власти Украины атаковали Виктора Медведчука. Все подробности © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Политик пообещал, что партия «не даст в обиду» своих депутатов, и заверил, что действия властей «не спугнут» оппозиционеров.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее его заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.