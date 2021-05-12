Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко 11 мая в интервью порталу «НВ Бизнес» предсказал стране новые «тарифные бунты», если цены на газ не стабилизируются

Тарифы на электроэнергию для украинцев должны вырасти вдвое — Минэнерго © reform.energy

«Рынок — это не стихийный базар. Чтобы поддерживать эффективность рынка, нужна роль государства. А вот дальше уже, когда вы обеспечили эффективную работу механизма, тогда механизм может работать сам», — сказал Витренко.

Он добавил, что для предотвращения новых протестных акций власти должны заранее принять необходимые меры, однако не пояснил, о каких конкретных механизмах идет речь.

«Цена на газ — это один из элементов системы уравнений», — отметил глава компании.

Предыдущие повышения стоимости тарифов ЖКХ на Украине нередко приводили к акциям протеста. После того, как в январе компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 14% — до 7,22 гривны (около 19 рублей) без учета стоимости распределения, в стране начались так называемые «тарифные бунты». Недовольные политикой властей перекрывали дороги в Полтавской области. Антиправительственные демонстрации проходили также во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах, в Житомире протестующие брали штурмом областную администрацию.