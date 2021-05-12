Он утверждает, что это произошло в августе 2020 года.
«Такой себе подарок для спецслужб РФ. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация», — заявил глава СБУ на брифинге.
По его словам, Козак сейчас также находится в России.
Ранее украинский генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука подозревают в «подрывной деятельности против Украины».
Накануне Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ.