Власти Украины атаковали Виктора Медведчука. Все подробности
Власти Украины атаковали Виктора Медведчука. Все подробности
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Он утверждает, что это произошло в августе 2020 года.

«Такой себе подарок для спецслужб РФ. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация», — заявил глава СБУ на брифинге.

По его словам, Козак сейчас также находится в России.

Ранее украинский генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука подозревают в «подрывной деятельности против Украины».

Накануне Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ.

 