Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов 11 мая заявил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук якобы передал находящемуся в России коллеге по партии депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины, передает РИА Новости

Власти Украины атаковали Виктора Медведчука. Все подробности © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Такой себе подарок для спецслужб РФ. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация», — заявил глава СБУ на брифинге.

По его словам, Козак сейчас также находится в России.

Ранее украинский генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука подозревают в «подрывной деятельности против Украины».

Накануне Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ.