Украина готова к получению Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Эта цель закреплена в Стратегии национальной безопасности страны, заявил 11 мая заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, говорится на сайте Владимира Зеленского

Порошенко потребовал у преемников заявить о желании ПДЧ в НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк сказал он.

По его словам, Украина сейчас интенсивно взаимодействует с НАТО и четко очерчивает последующие этапы и цели, которых должна достигать, чтобы стать членом Альянса.

«В частности, в прошлом году, без лишнего шума мы получили статус партнера НАТО с расширенными возможностями — присоединились к пятерке стран, которые уже имеют такой статус и, соответственно, развивают свои способности. <…> Следующий наш этап, который должна пройти Украина, — это получение ПДЧ», — отметил Жовква.

Он подчеркнул, что Украина не имеет надлежащих гарантий безопасности. Поэтому Зеленский начал обсуждать с государствами — партнерами НАТО пути получения Украиной таких гарантий.

«На сегодняшний день самой эффективной системой безопасности, которая соответствует западным и европейским ценностям Украины, является НАТО. Поэтому сегодня все просто — этот курс будет продолжаться. Будет меньше слов, а больше практических вещей», — заверил Жовква.

Саммит НАТО планируют провести 14 июня на уровне глав государств и правительств стран — членов Альянса. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что участие Украины в саммите НАТО не подтверждено. Североатлантический альянс не спешит давать Киеву даже План действий по членству в НАТО.