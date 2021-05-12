На Донбассе уклад жизни мало отличается от общероссийского, и люди здесь так же ждут воссоединения со своей исторической родиной. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной Думы Андрей Козенко

Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины?

При этом, отметил он, хотелось бы, чтобы у них была возможность быть причастными к восстановлению своего родного края, но не у всех она есть.

«Мы же стараемся помочь нуждающимся в такой поддержке выходцам из Донбасса, организовав постоянное представительство двух республик у нас в Крыму, на базе штаб-квартиры русской общины Крыма в городе Симферополе», — рассказал Козенко.

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