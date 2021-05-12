По словам Козенко, переселенцы с Донбасса вносят важный вклад в жизнь и экономику Крыма и других субъектов России. Многие из них остались и получили разрешение на временное проживание или уже российское гражданство, в то же время некоторые вернулись на свою родину — в Донбасс и приезжают на сезонные работы в Крым.
При этом, отметил он, хотелось бы, чтобы у них была возможность быть причастными к восстановлению своего родного края, но не у всех она есть.
«Мы же стараемся помочь нуждающимся в такой поддержке выходцам из Донбасса, организовав постоянное представительство двух республик у нас в Крыму, на базе штаб-квартиры русской общины Крыма в городе Симферополе», — рассказал Козенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.