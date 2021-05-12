Пока на Украине все идет по-старому: те, кто обворовывал страну, покупают себе виллы, а пенсионеры с трудом оплачивают коммунальные услуги. И пока это будет продолжаться, население украинского государства будет стремительно покидать страну, полагает журналист.
«Люди хотят иметь уверенность в завтрашнем дне. Чтобы вернуть украинцев, в самой Украине нужно кардинально изменить политику, взять левый курс», — сказал Форест.
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По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
Более 68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё около 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.