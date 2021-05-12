Украинцам не хватает уверенности в их будущем, из-за чего они массово уезжают в другие страны, а чтобы это предотвратить, украинским властям нужно изменить свою политику, сказал в интервью Украина.ру журналист Сергей Форест

Пока на Украине все идет по-старому: те, кто обворовывал страну, покупают себе виллы, а пенсионеры с трудом оплачивают коммунальные услуги. И пока это будет продолжаться, население украинского государства будет стремительно покидать страну, полагает журналист.

«Люди хотят иметь уверенность в завтрашнем дне. Чтобы вернуть украинцев, в самой Украине нужно кардинально изменить политику, взять левый курс», — сказал Форест.

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Более 68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё около 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.