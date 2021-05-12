Украинский народ должен научиться воспринимать свою историю в том формате, в котором она есть, и не стремиться ее переписывать, сказал в интервью Украина.ру журналист Сергей Форест

Украина в Великой Отечественной войне © РИА Новости, Макс Альперт / Перейти в фотобанк

«Мне кажется, что украинцам надо научиться воспринимать историю такой, какая она есть. Можно любить её, можно не любить и критиковать, но это наша история. Нельзя её чураться и избегать», — сказал Форест.

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Ранее на Украине День Победы, отмечавшийся всегда 9 мая, стал носить название День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные мероприятия проходят 8 числа.

С 2015 года Украина стала отмечать победу в войне 1941-1945 гг. по западноевропейскому образцу. Также украинские власти ввели в действие закон, который запрещает советскую символику.