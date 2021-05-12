Недавно во Франции отмечали годовщину со дня смерти Наполеона. И в связи с этим президент Франции Макрон сказал, что надо научиться прямо смотреть истории в глаза. Как раз этого очень не хватает украинцам, сказал журналист.
«Мне кажется, что украинцам надо научиться воспринимать историю такой, какая она есть. Можно любить её, можно не любить и критиковать, но это наша история. Нельзя её чураться и избегать», — сказал Форест.
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Ранее на Украине День Победы, отмечавшийся всегда 9 мая, стал носить название День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные мероприятия проходят 8 числа.
С 2015 года Украина стала отмечать победу в войне 1941-1945 гг. по западноевропейскому образцу. Также украинские власти ввели в действие закон, который запрещает советскую символику.