День Победы 9 мая - это главный праздник, и несмотря на все навязывания украинских властей и их желание стереть из памяти людей это событие, - задача ОПЗЖ не позволить им переписать историю, рассказал в интервью Украина.ру лидер фракции ОПЗЖ в Харьковском городском совете Андрей Лесик

«Мы — наследники великой Победы, это наша позиция. Позиция нашей политической силы, и это моя личная позиция. Не позволим переписывать историю. Подвиг наших дедов и прадедов бессмертен. Пока мы помним — они живы», — сказал Лесик.

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Ранее на Украине День Победы, отмечавшийся всегда 9 мая, стал носить название День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные мероприятия проходят 8 числа.

С 2015 года Украина стала отмечать победу в войне 1941-1945 гг. по западноевропейскому образцу. Также украинские власти ввели в действие закон, который запрещает советскую символику.