Харьковчанам нужно выступить всем вместе, заявить о том, что День Победы имеет огромное значение для них. А то, что украинским гражданам уже несколько лет навязывают, что это день скорби и примирения, нужно сразу отвергать, полагает политик.
«Мы — наследники великой Победы, это наша позиция. Позиция нашей политической силы, и это моя личная позиция. Не позволим переписывать историю. Подвиг наших дедов и прадедов бессмертен. Пока мы помним — они живы», — сказал Лесик.
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Ранее на Украине День Победы, отмечавшийся всегда 9 мая, стал носить название День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные мероприятия проходят 8 числа.
С 2015 года Украина стала отмечать победу в войне 1941-1945 гг. по западноевропейскому образцу. Также украинские власти ввели в действие закон, который запрещает советскую символику.