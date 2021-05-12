Единственный способ для Харькова избавиться от обнищания и украинского национализма — это налаживание сотрудничества с Россией, рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер фракции ОПЗЖ в Харьковском городском совете Андрей Лесик

Важно чтить и уважать свою историю, а не пытаться постоянно «переобуваться», как это делают украинские власти с начала образования страны. Позиция ОПЗЖ заключается в том, что она всеми способами будет стремиться к тому, чтобы остановить фашизм, заявил политик.

«Для Харькова очень важно налаживание взаимовыгодного сотрудничества с братской для нас Россией, с братским народом Российской Федерации. Вот это важно», — сказал Лесик.

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Более 68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё около 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.