Важно чтить и уважать свою историю, а не пытаться постоянно «переобуваться», как это делают украинские власти с начала образования страны. Позиция ОПЗЖ заключается в том, что она всеми способами будет стремиться к тому, чтобы остановить фашизм, заявил политик.
«Для Харькова очень важно налаживание взаимовыгодного сотрудничества с братской для нас Россией, с братским народом Российской Федерации. Вот это важно», — сказал Лесик.
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По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
Более 68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё около 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.