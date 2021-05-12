На сессии городского совета Харькова, проходившей 21 апреля, депутаты собирались выделить 452 миллиона гривен на строительство дороги через харьковский рынок «Барбашово» и всего 13 миллионов — на борьбу с коронавирусом, заявил политик.
«Абсолютное кощунство так распределять средства в то время, когда не хватает коек, не хватает мест с кислородом в больницах. А на эти деньги можно было бы построить шесть больниц примерно в 16 этажей, полностью укомплектованных», — сказал Лесик.
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На Украине на 11 мая 2021 зафиксировано 2 124 535 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 2208 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в украинском государстве составляет 46 631 человек, сегодня зафиксировано 119 случаев смерти.