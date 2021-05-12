Распределение бюджета украинских властей можно назвать кощунственным, так как на борьбу с коронавирусом они выделили в несколько раз меньше средств, чем на якобы ремонт дорог, рассказал в интервью Украина.ру лидер фракции ОПЗЖ в Харьковском городском совете Андрей Лесик

На сессии городского совета Харькова, проходившей 21 апреля, депутаты собирались выделить 452 миллиона гривен на строительство дороги через харьковский рынок «Барбашово» и всего 13 миллионов — на борьбу с коронавирусом, заявил политик.

«Абсолютное кощунство так распределять средства в то время, когда не хватает коек, не хватает мест с кислородом в больницах. А на эти деньги можно было бы построить шесть больниц примерно в 16 этажей, полностью укомплектованных», — сказал Лесик.

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Украина готовится к четвертой волне коронавируса © Facebook, Максим Степанов

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в украинском государстве составляет 46 631 человек, сегодня зафиксировано 119 случаев смерти.