Конечный пункт у республик Донбасса один — быть вместе с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной Думы Андрей Козенко

Около миллиона: в Госдуме спрогнозировали, сколько жителей Донбасса получат паспорта РФ за год © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По его словам, неверно говорить о том, что референдум на Донбассе не привёл к желаемому результату.

«Ведь мечта жителей Донбасса постепенно воплощается в жизнь. Решение нашего президента Владимира Владимировича Путина относительно упрощённого порядка предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР является главным тому подтверждением», — сказал депутат.

Он отметил, что сегодня важно сделать все возможное, чтобы добиться признания республик Донбасса, так же как и воссоединения Крыма с Россией, на мировом уровне.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.