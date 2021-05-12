На Украине много адекватных людей продолжают праздновать День Победы 9 мая. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков

Постпраздничное. Как наши бывшие союзники отметили День Победы © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

При этом многие на Украине также празднуют День Победы, как прежде, с гордостью за своих предков, победивших нацизм, добавил он. По его словам, таких людей очень много, особенно среди русскоязычного населения, и это несмотря на «модные тренды» по пересмотру прошлого.

«Я сегодня говорил о том, что приветствуется, что народы Европы объединяются, а когда были объединены народы Советского Союза, — это считается позорным фактом. В 1941-1945 годах воевала одна большая семья, тогда не делили на евреев, калмыков, татар, тогда все были в равных условиях», — сказал Быстряков.

«Западные партнеры» стремятся насаждать новые праздники и представления о мире, а задача потомков — выстоять перед этим испытанием», — заключил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.