Новая «восточная политика» Киева связана не столько с тем, что внутриукраинский кризис преодолен, сколько с необходимостью поиска новых инструментов реагирования на него. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко о том, чем опасна для России новая восточная политика Украины © предоставлено Андреем Серенко Владимир Зеленский совершил визиты в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турцию. Также сообщается, что Украина стала проявлять дипломатическую и предпринимательскую активность в странах Средней Азии.

Все усилия украинской дипломатии и их союзников на Западе были сосредоточены на российском направлении, причем отношения с Москвой были жестко привязаны к внутриукраинской проблематике, связанной с Крымом и Донбассом, уточнил эксперт.

«Киев понимает, что он должен искать другие нестандартные решения для того, чтобы укрепить свои позиции в Европе. И одним из таких инструментов должна стать «новая восточная политика». Так уж получилось, что все или почти все страны постсоветского пространства (за исключением Балтии, Молдавии и Белоруссии) — страны, находящиеся к востоку от Украины. И этот термин вполне корректен», — указал Серенко.

По его словам, помимо работы на постсоветском пространстве Киев еще активно работает со странами, которые являются лидерами Большого Восточного региона, прежде всего исламского мира (Турция, Пакистан, страны Персидского залива).

Это достаточно перспективная стратегия для Киева, поскольку она открывает новые возможности, которые до сих пор украинское руководство либо игнорировало, либо не придавало им особого значения, либо у него не хватало времени и ресурсов для того, чтобы ими воспользоваться, заключил собеседник издания.

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