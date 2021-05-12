Издание РБК в свое время писало, что в 31-й дорожной карте по интеграции Москва предлагала Минску создать 12 наднациональных органов, в том числе единый эмиссионный центр, счетную палату, суд Союзного государства и единый таможенный орган.
«Я думаю, что до этого нужно совершить интеграцию в сфере промышленной кооперации, решить вопросы с тем, как мы рассчитываем цены на энергоносители, чтобы у нас были конкретные цены на них. Прежде чем переходить к этому, нужно решить базовые экономические вопросы, важные для обеих стран. Если они решатся, то мы сможем двигаться в направлении всего этого», — рассуждает эксперт.
Дзермант добавил, что пока нет конкретной информации относительно согласования между Москвой и Минском дорожных карт по интеграции в сфере нефти и газа, но их подписание скоро произойдет.
Если же говорить о совместном противодействии западной военной и диверсионной угрозе, то для этого необходим системный ответ в плане интеграции наших систем безопасности и обороны, заключил политолог.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.