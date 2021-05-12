Прежде чем думать о едином российско-белорусском эмиссионном центре или едином суде, нужно решить базовые экономические вопросы, важные для обеих стран. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Москва и Минск готовы на интеграцию в вопросе безопасности и обороны © Facebook, Алексей Дзермант

«Я думаю, что до этого нужно совершить интеграцию в сфере промышленной кооперации, решить вопросы с тем, как мы рассчитываем цены на энергоносители, чтобы у нас были конкретные цены на них. Прежде чем переходить к этому, нужно решить базовые экономические вопросы, важные для обеих стран. Если они решатся, то мы сможем двигаться в направлении всего этого», — рассуждает эксперт.

Дзермант добавил, что пока нет конкретной информации относительно согласования между Москвой и Минском дорожных карт по интеграции в сфере нефти и газа, но их подписание скоро произойдет.

Если же говорить о совместном противодействии западной военной и диверсионной угрозе, то для этого необходим системный ответ в плане интеграции наших систем безопасности и обороны, заключил политолог.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.