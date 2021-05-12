Несмотря на желание украинских властей полностью избавиться от советской символики, подменить дату празднования Дня победы, память людей, живущих на Украине, невозможно стереть или заставить их поверить в лицемерную радость новому мероприятию, полагает эксперт.
«Для меня лично 8 мая — это день лицемеров. Товарищи, которые ещё вчера бегали с георгиевскими ленточками, смахивали перед телекамерами слезу под песни военных лет, теперь вдруг вдели в петлицы маки и отмечают уже 8 мая», — сказал Гожый.
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Ранее на Украине День Победы, отмечавшийся всегда 9 мая, стал носить название День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные мероприятия проходят 8 мая.
С 2015 года Украина стала отмечать победу в войне 1941-1945 гг. по западноевропейскому образцу. Также украинские власти ввели в действие закон, который запрещает советскую символику.