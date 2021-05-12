Украинские политики, говорившие недавно о важности празднования Дня Победы 9 мая, сейчас быстро «переобулись» и с легкостью начали считать 8 мая важным днем для украинского народа. Это и есть главное свидетельство их лицемерия, сказал в интервью Украина.ру украинский правозащитник Андрей Гожый

«Может, все же День памяти?»: Ломаченко и Усик нарвались на критику радикалов за посты о Дне Победы © lomus_official/Инстаграм

«Для меня лично 8 мая — это день лицемеров. Товарищи, которые ещё вчера бегали с георгиевскими ленточками, смахивали перед телекамерами слезу под песни военных лет, теперь вдруг вдели в петлицы маки и отмечают уже 8 мая», — сказал Гожый.

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Ранее на Украине День Победы, отмечавшийся всегда 9 мая, стал носить название День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные мероприятия проходят 8 мая.

С 2015 года Украина стала отмечать победу в войне 1941-1945 гг. по западноевропейскому образцу. Также украинские власти ввели в действие закон, который запрещает советскую символику.