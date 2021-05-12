Недавно в СМИ прошла информация, что Москва и Минск согласовали дорожные карты по нефти и газу и что это во многом приблизило фактическую экономическую интеграцию России и Белоруссии.
«Пока конкретики нет. Но я тоже слышал, что дорожные карты согласованы, и подписание их не за горами. Не знаю, когда конкретно оно состоится, но то, что работа велась, уже хорошо. Прекрасно, что она доводится до логического завершения. Значит, у нас есть прогресс в сфере интеграции», — рассуждает эксперт.
Альтернативы сближению России и Белоруссии нет, вопрос состоит лишь в согласовании интересов, и если это происходит, то интеграция движется вперед, подчеркнул политолог.
Но прежде чем думать о едином эмиссионном центре и других подобных вещах, нужно решить базовые экономические вопросы, важные для обеих стран, добавил Дзермант.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.