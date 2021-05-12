Пока еще нет конкретной информации о том, что Россия и Белоруссия согласовали дорожные карты по интеграции в сфере нефтепродуктов и газовой отрасли. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Москва и Минск готовы на интеграцию в вопросе безопасности и обороны © Facebook, Алексей Дзермант

«Пока конкретики нет. Но я тоже слышал, что дорожные карты согласованы, и подписание их не за горами. Не знаю, когда конкретно оно состоится, но то, что работа велась, уже хорошо. Прекрасно, что она доводится до логического завершения. Значит, у нас есть прогресс в сфере интеграции», — рассуждает эксперт.

Альтернативы сближению России и Белоруссии нет, вопрос состоит лишь в согласовании интересов, и если это происходит, то интеграция движется вперед, подчеркнул политолог.

Но прежде чем думать о едином эмиссионном центре и других подобных вещах, нужно решить базовые экономические вопросы, важные для обеих стран, добавил Дзермант.

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