Если Россия сочтет необходимым создание своей военной базы на территории Белоруссии, то ее появление вполне возможно. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Москва и Минск готовы на интеграцию в вопросе безопасности и обороны © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко не раз заявлял, что необходимости в российских базах нет.

«Вопрос в том, есть ли такая необходимость. Это должно быть согласованное решение. Если Россия считает это целесообразным, то это возможно. В каком формате (союзной базы или чего-то еще), посмотрим», — рассуждает эксперт.

По крайней мере конъюнктура для таких совместных решений достаточно благоприятная, поскольку угроза с западной стороны не иллюзорна, а реальна, подчеркнул политолог.

Учения со стороны Запада проводятся в режиме нон-стоп, и на это нужно отвечать системной работой, добавил Дзермант.

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