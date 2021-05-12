Сейчас в Сети активно обсуждается перспектива появления на территории Белоруссии российских военных баз. Якобы на такой шаг Минск может пойти в ответ на политику некоторых стран Запада, направленных на насильственную смену власти в Белоруссии. Хотя в предыдущие годы президент Александр Лукашенко не раз заявлял, что необходимости в российских базах нет.
«Вопрос в том, есть ли такая необходимость. Это должно быть согласованное решение. Если Россия считает это целесообразным, то это возможно. В каком формате (союзной базы или чего-то еще), посмотрим», — рассуждает эксперт.
По крайней мере конъюнктура для таких совместных решений достаточно благоприятная, поскольку угроза с западной стороны не иллюзорна, а реальна, подчеркнул политолог.
Учения со стороны Запада проводятся в режиме нон-стоп, и на это нужно отвечать системной работой, добавил Дзермант.
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