Ранее из Санкт-Петербурга был выслан украинский консул Александр Сосонюк, которого обвинили в шпионаже.
«Тем самым мы дадим только лишний мяч украинской пропаганде. Вот! Они готовятся напасть! Вот уже разорвали отношения, и давайте все сплотимся вокруг Зеленского и отразим большевистские орды, как они говорили в году 1943-м. Нет, я думаю, что такого подарка им делать не нужно», — считает эксперт.
Стариков подчеркнул, что между Россией и Украиной и так нет дипломатических отношений, и если Киев хочет формализовать это отсутствие, то пусть делает.
При этом, по его мнению, если Украина говорит, что воюет с Россией, то как-то странно продолжать дипломатическое общение.
В этом смысле консула на Украине, вероятно, встретили как героя, потому что его Родина, согласно документам украинским, воюет, и он как настоящий герой продолжает, как говорится, бороться против того же самого государства, добавил публицист.
В любом случае задержание консула является всего лишь проходным эпизодом, который никак не повлияет на ситуацию вокруг украинского кризиса, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.