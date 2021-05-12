Если Россия сегодня разорвет дипломатические отношения с Украиной, тем самым она даст повод украинской пропаганде и дальше заявлять о «российской агрессии». Об этом рассказал Член центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», писатель Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру

Стариков: На встрече с Путиным Зеленский будет выглядеть как побитый школьник Александр Сосонюк, которого обвинили в шпионаже.

«Тем самым мы дадим только лишний мяч украинской пропаганде. Вот! Они готовятся напасть! Вот уже разорвали отношения, и давайте все сплотимся вокруг Зеленского и отразим большевистские орды, как они говорили в году 1943-м. Нет, я думаю, что такого подарка им делать не нужно», — считает эксперт.

Стариков подчеркнул, что между Россией и Украиной и так нет дипломатических отношений, и если Киев хочет формализовать это отсутствие, то пусть делает.

При этом, по его мнению, если Украина говорит, что воюет с Россией, то как-то странно продолжать дипломатическое общение.

В этом смысле консула на Украине, вероятно, встретили как героя, потому что его Родина, согласно документам украинским, воюет, и он как настоящий герой продолжает, как говорится, бороться против того же самого государства, добавил публицист.

В любом случае задержание консула является всего лишь проходным эпизодом, который никак не повлияет на ситуацию вокруг украинского кризиса, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.