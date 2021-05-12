Украинские власти пытаются привить жителям страны «западные ценности» в надежде, что это понравится Западу и поможет приблизить Украину к Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков

Во Львове 8 мая почтили память узников нацистского концлагеря и воинов дивизии СС «Галичина» © varianty.lviv.ua

«Выпендриваются перед хозяевами. Нужно доложить хозяевам, что мы стали такими же проповедниками западного образа жизни и западной философии, как они… Начинают проповедовать вот эти все идеи и думают, что мы уже завтра будем где-то там в Европе. Это все наивно, но, тем не менее, находит своих соратников, разделяющих такие взгляды», — сказал Быстряков.

Он выразил надежду, что Украина «переболеет сумасшедшей идеей», и отметил, что страна «катится под откос» и визиты западных чиновников не помогают. «Время все расставит на свои места… и заблудших будет учить Господь Бог — ухудшающимися условиями жизни», — заключил Быстряков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.