Недавние крупные штабные учения вооруженных сил Польши наглядно продемонстрировали слабость НАТО в вероятном конфликте с Россией. На данный момент перевес российских войск на европейском театре военных действий признают даже западные эксперты. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: Либо Украина платит по "минским счетам", либо у нее конфискуют имущество © Facebook, Філософ Вишинський Дуглас Макгрегор предупредил, что если конфликт в Донбассе перерастёт в полномасштабное столкновение НАТО и России, то под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе.

Главное, однако, то, что никто из европейских членов НАТО, равно, как и Соединенные Штаты, не готов серьезно вкладываться в наращивание военной мощи и втягиваться в войну с Россией ради территориальной целостности Украины, которая не представляет для Запада никакой ценности, подчеркнул эксперт.

«В НАТО это тоже хорошо понимают и осознают, что их неучастие будет иметь роковые последствия для прочности самого блока. Это не только репутационные потери самого Альянса, но и удар пусть даже по символическому, однако всё-таки до сих пор непоколебимому авторитету Запада. В таком раскладе придется либо начать Третью мировую войну, либо признать поражение западного либерального проекта как такового», — констатировал Вышинский.

Кремль это чувствует и поднимает ставки, Запад это тоже понимает и «умиротворяет агрессора» ввиду предстоящей глобальной схватки с Китаем, поэтому на открытый военный конфликт с Россией ни НАТО, ни Соединенные Штаты не пойдут, заключил собеседник издания.

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