Для украинских националистов единственный способ войти в банковский сектор Европы — полное соответствие фашистским захватчикам и вытравливание из памяти людей победу СССР в Великой Отечественной войне, сказал в интервью изданию Украина.ру украинский правозащитник Андрей Гожый

«Единственный смысл появления 8 мая - убить 9 Мая», - соцсети Украины © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

«Соответственно, для вхождения в европейский финансово-банковский сектор, который им нужен для освоения и выведения награбленного с территории Украины, им надо и в идеологическом плане соответствовать тем, кто проиграл в Великой Отечественной войне», — сказал Гожый.

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Ранее на Украине День Победы, отмечавшийся с советских времен 9 мая, стал носить название День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные мероприятия проходят 8 мая.

С 2015 года Украина стала отмечать победу в войне 1941-1945 гг. по западноевропейскому образцу. Также украинские власти ввели в действие закон, который запрещает советскую символику.