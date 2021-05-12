Украинские националисты заставляют граждан Незалежной поверить в правильность решения украинцев, воевавших на стороне Гитлера, так как считают, что люди, отстаивавшие идеи фашизма, в первую очередь боролись за национальные интересы Украины, полагает эксперт.
«Соответственно, для вхождения в европейский финансово-банковский сектор, который им нужен для освоения и выведения награбленного с территории Украины, им надо и в идеологическом плане соответствовать тем, кто проиграл в Великой Отечественной войне», — сказал Гожый.
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Ранее на Украине День Победы, отмечавшийся с советских времен 9 мая, стал носить название День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные мероприятия проходят 8 мая.
С 2015 года Украина стала отмечать победу в войне 1941-1945 гг. по западноевропейскому образцу. Также украинские власти ввели в действие закон, который запрещает советскую символику.