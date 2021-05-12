«Западные партнеры» ждали, когда вырастет молодое поколение, чтобы насаждать новые праздники и новое отношение к происходившим в прошлом событиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал композитор Владимир Быстряков

Перелом памяти. Зачем на Украине переписывали историю и к чему это привело © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Быстряков подчеркнул, что задача нынешнего поколения — выстоять в борьбе с подобной пропагандой новых понятий и ценностей.

«Наша беда в том, что молодежь, которая у нас выросла в «лихие» 30-е годы нашей «незалежности», в лучшем случае помнит, что их деды воевали, не отцы. А отношение к дедам уже такое, более спокойное, чем к отцам», — отметил композитор.

По словам Быстрякова, когда политическая ситуация «позволяет уродам дорываться до микрофонов» и СМИ, пропагандировать свои идеи, это трагедия. Однако он выразил надежду, что время все расставит на свои места.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В 2015 году украинская власть в рамках декоммунизации назначила 8 мая Днем памяти и примирения, тем самым отменив празднование Дня Победы 9 мая.