Арбитражный суд Москвы оштрафовал «Первый канал» на 30 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов, сообщает РИА Новости 11 мая со ссылкой на решение суда

Украина.ру на Youtube Журналист из Казани раскрыл новые факты о стрельбе в школе