Как следует из обнародованной резолютивной части судебного решения, материалы использовались без необходимой маркировки, предусмотренной законодательством.
«Назначить АО "Первый канал" наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — цитирует агентство судебный акт.
Поводом для судебного разбирательства стало заявление Роскомнадзора, основанное на протоколе об административном правонарушении от 23 марта. Других подробностей не сообщается.
РИА Новости полагает, что поводом для разбирательств стал сюжет в программе «Время покажет» от 11 марта.