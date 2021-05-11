Как следует из обнародованной резолютивной части судебного решения, материалы использовались без необходимой маркировки, предусмотренной законодательством.

«Назначить АО "Первый канал" наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — цитирует агентство судебный акт.

Иностранные агенты находятся в России «под большой лупой» — Баширов
Иностранные агенты находятся в России «под большой лупой» — Баширов
© РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк
Поводом для судебного разбирательства стало заявление Роскомнадзора, основанное на протоколе об административном правонарушении от 23 марта. Других подробностей не сообщается.

РИА Новости полагает, что поводом для разбирательств стал сюжет в программе «Время покажет» от 11 марта.