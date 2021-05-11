Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в Казани и всему народу России, сказал официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. Его слова приводит РИА Новости 11 мая

«Генеральный секретарь глубоко опечален сообщениями о гибели девяти человек, в том числе семи детей, в результате стрельбы сегодня возле школы в Казани. Он решительно осуждает этот акт бессмысленного насилия и выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу Российской Федерации. Он желает пострадавшим скорейшего и полного выздоровления», — цитирует агентство заявление Дюжаррика на брифинге.

Стрельба в Казани: кто виноват в случившейся трагедии? © кадр из видео Украина.ру

Как сообщили в Росгвардии, оружие он приобрел на законных основаниях. Нападавший был задержан.

После этого инцидента президент России Владимир Путин дал задание пересмотреть нормативные акты, которые на данный момент разрешают гражданам приобретать оружие, которое в других странах используется как штурмовые винтовки.