«В 13:05 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению от населенного пункта Троицкое к населенному пункту Красный Партизан: выпущена 1 ракета из ПТРК», — сказано в сообщении.
Спустя 20 минут противник нанес минометный удар: по окрестностям поселка выпущено 10 мин калибром 120 мм. Огонь велся со стороны села Новгородское, что к юго-западу от Горловки.
В результате обстрела погиб один военнослужащий сил ДНР, еще двое получили ранения.
Подразделения НМ ДНР ответным огнем подавили активность противника. Потери украинских вооруженных формирований уточняются, рассказали в Управлении Народной Милиции ДНР.