Украинские войска выпустили в направлении поселка Красный Партизан возле Ясиноватой противотанковую управляемую ракету и десяток минометных мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 11 мая

«В 13:05 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению от населенного пункта Троицкое к населенному пункту Красный Партизан: выпущена 1 ракета из ПТРК», — сказано в сообщении.

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В результате обстрела погиб один военнослужащий сил ДНР, еще двое получили ранения.

Подразделения НМ ДНР ответным огнем подавили активность противника. Потери украинских вооруженных формирований уточняются, рассказали в Управлении Народной Милиции ДНР.