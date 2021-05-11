Ранее стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Медведчуку по обвинению в государственной измене. Она также заявляла, что местоположение Медведчука неизвестно.
«Сегодня… Медведчук и Козак уведомлены о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины)», — заявила Венедиктова.
Ранее в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука прошли обыски. В партии назвали это беспрецедентным политическим давлением.