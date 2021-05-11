Депутаты Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак получили уведомление о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму, сказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на брифинге в Киеве 11 мая

«Медведь не из пугливых»: Кива ответил на вопрос о побеге Медведчука © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Сегодня… Медведчук и Козак уведомлены о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины)», — заявила Венедиктова.

Ранее в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука прошли обыски. В партии назвали это беспрецедентным политическим давлением.