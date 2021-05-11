Президент Украины Владимир Зеленский направил для утверждения Кабмину указ «О годовой национальной программе под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2021 год». Он опубликован на сайте президента Украины 11 мая

Зеленский призвал не бояться России и вступать в НАТО © пресс-служба президента Украины

«С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора, договорённостей, достигнутых по итогам заседания комиссии Украина — НАТО, постановляю утвердить годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2021 год», — гласит указ Зеленского.

В документе указываются необходимые реформы, а также стратегические цели и задачи, которые должны обеспечить реализацию курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.

Правительство Украины обязано в 20-дневный срок разработать и представить меры по выполнению программы, а также информировать о ходе и эффективности ее выполнения.

В программе особый акцент сделан на критериях членства в НАТО и переводе сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО.

Саммит НАТО планируют провести 14 июня на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. Украина надеется, что во время саммита Киев получит План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.