Указ вступает в силу с момента публикации. Программа опубликована на сайте президента.
«С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора, договорённостей, достигнутых по итогам заседания комиссии Украина — НАТО, постановляю утвердить годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2021 год», — гласит указ Зеленского.
В документе указываются необходимые реформы, а также стратегические цели и задачи, которые должны обеспечить реализацию курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.
Правительство Украины обязано в 20-дневный срок разработать и представить меры по выполнению программы, а также информировать о ходе и эффективности ее выполнения.
В программе особый акцент сделан на критериях членства в НАТО и переводе сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО.
Саммит НАТО планируют провести 14 июня на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. Украина надеется, что во время саммита Киев получит План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.