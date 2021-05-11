По данным СМИ, несмотря на сообщения о том, что сотрудников Службы безопасности Украины не пускает в дом Медведчука охрана, им удалось попасть в дом главы ОПЗЖ.
«У входа во двор Медведчука дежурит несколько спецназовцев СБУ. Также к дому Медведчука приехал депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич», — сообщается в паблике «Страны».
Кроме того, в Офисе генпрокурора на 18:00 назначен брифинг генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова по поводу расследования уголовных производств относительно лиц, к которым применены санкции СНБО Украины, — видимо, имеются в виду Медведчук и Козак.
Ранее Венедиктова сообщила, что Медведчук и Козак подозреваются «в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму».