Представителям Службы безопасности Украины (СБУ) удалось попасть в дом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом 11 мая сообщает Telegram-канал «Политика Страны»

Виктор Медведчук стал подозреваемым по делу о госизмене, его не могут найти — генпрокурор © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

«У входа во двор Медведчука дежурит несколько спецназовцев СБУ. Также к дому Медведчука приехал депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич», — сообщается в паблике «Страны».

Кроме того, в Офисе генпрокурора на 18:00 назначен брифинг генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова по поводу расследования уголовных производств относительно лиц, к которым применены санкции СНБО Украины, — видимо, имеются в виду Медведчук и Козак.

Ранее Венедиктова сообщила, что Медведчук и Козак подозреваются «в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму».