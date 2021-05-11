«Выбрать и назначить Витренко Юрия Юрьевича с 29 апреля 2021 председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сроком на один год», — говорится на сайте правительства.
Также данным указом Кабмин уполномочил министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко подписать с Витренко в качестве председателя правления «Нафтогаза» контракт.
Ранее Андрей Коболев распоряжением Кабмина был отправлен в отставку с поста главы правления «Нафтогаза», а на его место назначили экс-министра энергетики Юрия Витренко.
Одной из первых задач Витренко от президента и премьер-министра на новом посту стало увеличение добычи газа государственной газодобывающей компании «Укргаздобыча» для полного удовлетворения потребностей населения.