Сотрудники СБУ пытаются попасть в дом к лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку для того, чтобы провести обыск, а также вручить ему сообщение о подозрении в государственной измене, однако не могут этого добиться из-за препятствующей им охраны украинского политика, сообщает ZN.UA 11 мая

Журналисты также выяснили, что охрана лидера ОПЗЖ вызвала адвокатов и убеждает представителей Службы безопасности Украины, что Виктора Медведчука на данный момент в доме нет. Однако, по информации спецслужб, глава ОПЗЖ находится внутри.

Также сегодня глава Службы безопасности и генеральный прокурор Украины собираются провести экстренный брифинг для прессы в Киеве. Журналистам обещают рассказать о ходе расследования дела Медведчука, сообщает информационное агентство.

СБУ проводит обыски в офисе и домах Медведчука © РИА Новости, / Перейти в фотобанк Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Кроме того, СБУ провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа», лидером которого является Медведчук.

Трех руководителей инициативных групп общественного движения «Украинский выбор» подозревают в организации и проведении референдума на территории Крыма.

В феврале СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в числе которых оказался Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ранее под ограничительные меры попал Козак и его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.