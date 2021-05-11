Журналисты также выяснили, что охрана лидера ОПЗЖ вызвала адвокатов и убеждает представителей Службы безопасности Украины, что Виктора Медведчука на данный момент в доме нет. Однако, по информации спецслужб, глава ОПЗЖ находится внутри.
Также сегодня глава Службы безопасности и генеральный прокурор Украины собираются провести экстренный брифинг для прессы в Киеве. Журналистам обещают рассказать о ходе расследования дела Медведчука, сообщает информационное агентство.
Ранее стало известно, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Кроме того, СБУ провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа», лидером которого является Медведчук.
Трех руководителей инициативных групп общественного движения «Украинский выбор» подозревают в организации и проведении референдума на территории Крыма.
В феврале СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в числе которых оказался Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ранее под ограничительные меры попал Козак и его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.