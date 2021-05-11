Контакты Владимира Зеленского с Исламабадом и Анкарой показывают, что Киев намечает контуры строительства большого геополитического моста (Украина, Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан). Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко о том, чем опасна для России новая восточная политика Украины © предоставлено Андреем Серенко

Это будет либо транспортный коридор «Запад-Юг», либо новое евразийское плечо к китайскому проекту «Один пояс — один путь», пояснил эксперт.

По его словам, сегодня по разным причинам есть повышенный интерес самых разных стран к созданию транспортных коридоров в обход России, поскольку они боятся зависимости от огромной российской территории в реализации транспортных проектов.

«Может быть, это связано с тенденцией к изоляции или самоизоляции России, которая накладывается одна на другую. Мы сами стремимся к изоляции, и нас в нее загоняют. А осажденная крепость не может выполнять роль посредника. Чем больше страна закрывается, тем меньше к ней проявляют интерес с точки зрения больших инфраструктурных проектов», — констатировал Серенко.

Поэтому в этой ситуации Украина очень вовремя предлагает свои услуги в качестве посредника и страны-транзитера между Западом и Востоком, желающие подыграть Киеву в этой большой евразийской интриге найдутся, заключил собеседник издания.

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