Демонстрация украинской активности в Средней Азии еще только проглядывается. Пока трудно сказать, что украинский бизнес заключил какие-то конкретные соглашения со странами региона. Но украинская активность становится заметной для местных наблюдателей. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко о том, чем опасна для России новая восточная политика Украины © предоставлено Андреем Серенко Владимир Зеленский совершил визиты в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турцию. Также сообщается, что Украина стала проявлять дипломатическую и предпринимательскую активность в странах Средней Азии.

Эксперт уточнил, что его друзья, которые работают в среднеазиатских республиках, отмечают активность посольств (посещают всевозможные мероприятия и выставки, общаются со СМИ и экспертами, несмотря на пандемию) и в то же самое говорят о неких украинских бизнесменах, которые предлагают своим среднеазиатским коллегам какие-то проекты.

«Это не бог весть какие деньги, но есть демонстрация повышенной готовности к сотрудничеству, правильное заглядывание в глаза и правильная риторика. Это вызывает не только ответный интерес, но и определенную симпатию на фоне не столь энергичной работы российских представительств в Центральной Азии. Это бросается в глаза», — указал Серенко.

По его мнению, несколько месяцев — это не срок, чтобы подводить какие-то итоги, но года через два об этом можно будет порассуждать.

Вопрос не в том, будут ли заключены какие-то контракты, хотя лучшая дипломатия — это деньги, просто есть перспективы, которые Украина может грамотно обрисовать странам региона, заключил собеседник издания.

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