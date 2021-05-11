Уроженка Крыма, актриса и телеведущая Эвелина Блёданс 11 мая разместила в Instagram видео, на котором она очнулась после праздников и с удивлением обнаружила у себя на лице седые усы

«А с чем вы вышли из праздников?» — поинтересовалась Блёданс у подписчиков.

«А тебе идет!», «Вот, блин, сначала шляпу Боярского, теперь еще и усы у него забрала», «Кого-то мне это напоминает, а да Сальвадор Дали», «Носи усы, носи не ссы», «Она уже не знает, что нам показать… тело голое почти надоело, наряды на ходу меняющиеся тоже приелись… теперь мужика изображать будет… скоро не то еще увидим…» — написали пользователи.

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