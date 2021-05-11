Украинского государство нет как такового, так как оно уже давно утратило свой суверенитет и стало колонией США, рассказал в интервью Украина.ру финский политолог Йохан Бекман

Возможно, стоит отправить финских генералов руководить Украиной. Они могли бы помочь в создании эффективного украинского государства без коррупции и с адекватной внешней политикой, полагает политолог.

«Это несуществующая нация. Государство там распалось и превратилось в оккупационный режим США и НАТО. И поскольку внешние силы управляют многими процессами на Украине, то сравнивать ее с Финляндией нельзя», — сказал Бекман.

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Более 68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё около 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.