«Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в Киеве», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Кроме того, СБУ провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа», лидером которого является Медведчук.
«Есть основания считать, что руководство "Украинского выбора", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в АР Крым, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове», — сообщил собеседник.
Трех руководителей инициативных групп общественного движения «Украинский выбор» подозревают в организации и проведении референдума на территории Крыма.
В феврале СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в числе которых оказался Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ранее под ограничительные меры попал Козак и его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.