Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинете народного депутата, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в офисе политсилы, а также в его домах в Киеве. Об этом 11 мая сообщило агентство «Интерфакс-Украина»

«Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в Киеве», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Атака Зеленского на Медведчука: политик готов продолжать борьбу и бежать не собирается © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Есть основания считать, что руководство "Украинского выбора", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в АР Крым, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове», — сообщил собеседник.

Трех руководителей инициативных групп общественного движения «Украинский выбор» подозревают в организации и проведении референдума на территории Крыма.

В феврале СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в числе которых оказался Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ранее под ограничительные меры попал Козак и его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.