Украина представляет для Китая геоэкономическую и геоинфраструктурную ценность как пространство для транспортных коридоров и как страна, которая может помочь в работе с различными постсоветскими элитами. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко о том, чем опасна для России новая восточная политика Украины © предоставлено Андреем Серенко

Эксперт отметил, что Китай точно не будет решать вопрос с получением технологий через Киев, хотя евразийскому пространству в части экономики (машиностроение, авиастроение, металлургия, железные дороги, опыт работы метро).

«Есть какие-то технологические вещи, которые Украина может использовать в качестве приглашения к танцу с теми или иными республиками постсоветского пространства. Но главное, что за этими технологиями будет стоять большой геополитический проект. А зайти можно с любой темой, даже с мешком помидоров или украинских яблок. Это как попросить закурить, чтобы завязать разговор. А разговор этот может закончиться неприятным для Москвы геополитическим проектом, которому не будут мешать мелкие неурядицы, связанные с определением пакета акционеров», — подчеркнул Серенко.

Украина зеркалит евразийскую повестку России, общаясь с теми же самыми странами: это — не просто подражание, это большая игра, в которой Киев демонстрирует готовность участвовать, заключил собеседник издания.

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