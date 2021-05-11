Первый вакцинированный украинец, врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко спустя три месяца так и не получил вторую дозу вакцины. Об этом во вторник, 11 мая сообщило издание «Страна»

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