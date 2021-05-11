«Вторую дозу вакцины я не получил. Её нет вообще», — ответил Горенко корреспонденту и бросил трубку.
Вакцинировался украинец индийской вакциной CoviShield, импорт которой временно приостановлен.
Минздрав Украины установил 12-недельный интервал между первой и второй прививкой вакциной CoviShield. Сделать второй укол можно любым аналогом AstraZeneca, так как все вакцины компании взаимозаменяемы, однако пока что в стране не вакцинируют ни одним препаратом этой фирмы.
На данный момент вторую дозу вакцины от COVID-19 получили 446 украинцев.