Цена электроэнергии для бытовых потребителей на Украине сейчас в два раза занижена благодаря постановлению Кабмина. Об этом написал 11 мая в Facebook заместитель министра энергетики Украины Юрий Бойко

По словам замглавы Минэнерго, цена на электричество для бытовых потребителей должна в два раза вырасти по сравнению с нынешней (1,68 грн за кВт-ч), а кроме того, варьироваться в зависимости от региона.

«Для бытовых потребителей эта цена должна была быть уже с 1.07.2019 года значительно выше относительно текущей и дифференцированной в зависимости от области. Так, на сегодня цена должна составлять от 2,60-2,96 грн за кВт-ч по городу Киеву и Днепропетровской области до 3,70-4 грн за кВт-ч в Ивано-Франковской и Луганской областях соответственно», — написал Бойко.

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Ранее, в январе 2021 года, Кабмин отменил льготные тарифы на электроэнергию (90 коп. за первые 100 кВт-ч), и стоимость электричества подскочила на 32% в среднем.