Ранее власти Украины по сигналу из США национализировали завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.
Ситуация через год, через два или через 5 лет может поменяться, особенно если в этом направлении активно работать, подчеркнул эксперт.
«В двусторонних отношениях не все может быть гладко, но я уверен, что это не та ситуация, которая испортит украинско-китайские отношения. Я думаю, что Китай найдет, чем компенсировать эту потерю. Да и украинцы не будут возражать, потому что без мощной китайской поддержки их потенциал будет не в полной мере развит. Особенно в части новой восточной политики, которую они пытаются проводить», — указал Серенко.
Ситуация неприятная, но это не повод для того, чтобы рвать отношения, заламывать руки или драматизировать ситуацию, заключил собеседник издания.
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