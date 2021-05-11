Китай — великая страна, у которой горизонт планирования начинается от 50 лет. И ситуация с «Мотор Сичью» не имеет особого значения с точки зрения китайско-украинских интересов. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Эксперт ответил на вопрос, какая судьба ждет простых работников завода «Мотор Сич» © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

Ситуация через год, через два или через 5 лет может поменяться, особенно если в этом направлении активно работать, подчеркнул эксперт.

«В двусторонних отношениях не все может быть гладко, но я уверен, что это не та ситуация, которая испортит украинско-китайские отношения. Я думаю, что Китай найдет, чем компенсировать эту потерю. Да и украинцы не будут возражать, потому что без мощной китайской поддержки их потенциал будет не в полной мере развит. Особенно в части новой восточной политики, которую они пытаются проводить», — указал Серенко.

Ситуация неприятная, но это не повод для того, чтобы рвать отношения, заламывать руки или драматизировать ситуацию, заключил собеседник издания.

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