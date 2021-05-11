Балерина Анастасия Волочкова не скрывает, что предпочитает отдыхать на Мальдивах и летает туда уже почти 10 лет. Очередной отпуск шоудива снова проводит на райских островах, в этот раз в компании своего возлюбленного по имени Олег. Соответствующую публикацию балерина разместила в Instagram 11 мая

Волочкова рассказала, что нынешний отдых обходится ей примерно в миллион рублей, проводит она его с возлюбленным Олегом, личность которого артистка скрывает.

«Что нам здесь особенно понравилось, так это полное отсутствие людей на пляже. Очень люблю людей, но для отдыха нужно их отсутствие. Поэтому Олег разрешает мне тут плавать так, как я хочу, хотя он очень ревнивый человек. Даже консервативный, знаете, такой, параноик — все время следит, чтобы никто не подсматривал», — рассказала Волочкова.

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В сети она разместила огромное количество фотографий с отдыха, где по разрешению Олега ходит так, как ей хочется, а Волочкова — известная любительница откровенных нарядов. Правда, модные тенденции и радостные снимки с пляжа понравились не всем фолловерам.

«Какой нелепый наряд», «Хватит тырить с окон номеров тюль и драпировать ими свой суповой набор», «Что красоваться? В Казани дети погибли», «Час назад убили детей. Порядочные люди в инсте фоты жралова и отдыхалова не постят. Из уважения к расстрелянной юности», «Ничего человечного. Дети гибнут, а она ляжки выставляет. Позорище!!!» — отреагировали пользователи.

После огромного количества критических комментариев Волочкова выложила в сеть новый пост с горящей свечой, где выразила слова соболезнования. Однако и это не прекратило поток хейта в ее адрес. Пользователи обвинили балерину в использовании неуместных смайлов и заявили, что она «опомнилась».