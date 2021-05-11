Другой операцией финской армии была оккупация советской Карелии, и именно Маннергейм подписал указ о создании концлагерей для мирных жителей. Иначе как геноцидом это назвать нельзя, подчеркнул политолог.
«Фактически Финляндия во главе с Маннергеймом, Ристо Рюти и другими военными преступниками виновна в двух геноцидах — в блокаде Ленинграда и в терроре во время оккупации Советской Карелии», — сказал Бекман.
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Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (872 дня).
За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Только 3% из них скончались от бомбёжек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.