Устроивший стрельбу в школе в Казани молодой человек владел оружием на законных основаниях. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, передает РИА Новости 11 мая

«Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и вместе с другими правоохранительными органами задержали злоумышленника, который владел зарегистрированным оружием», — рассказал журналистам Грибакин. Ужас в Казани: дети выпрыгивают из окон школы, спасаясь от убийцы © Скриншот из видео Украина.ру Стрельбу в школе устроил 19-летний юноша, который ранее в ней учился. В настоящее время он задержан.