«Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и вместе с другими правоохранительными органами задержали злоумышленника, который владел зарегистрированным оружием», — рассказал журналистам Грибакин.
Вооруженный преступник 11 мая около 9:30 открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи в Казани. По данным пресс-службы главы Татарстана, погибли 9 человек — 7 детей, учительница и сотрудница школы, еще 21 ранен.
Стрельбу в школе устроил 19-летний юноша, который ранее в ней учился. В настоящее время он задержан.