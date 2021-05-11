«Венедиктова в своем Facebook сообщила, что подписала сообщения о подозрении двум народным депутатам Верховной Рады — неким «М и К». Вероятнее всего, речь идет как раз о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке», — пишет телеграм-канал «Клименко тайм».
Позднее «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свои источники подтвердил, что речь идет о Медведчуке и Козаке.
Нардепы подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму, заявила Венедиктова.
Также генпрокурор сообщила, что по результатам обысков местонахождение нардепа М. не установлено, СБУ принимает соответствующие меры по установлению его местонахождения и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.
Медведчук и Козак представляют в Верховной Раде оппозиционную партию ОПЗЖ и неоднократно обвинялись националистами в пророссийской позиции.