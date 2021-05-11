Двум народным депутатам предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом в своем facebook сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова

«Венедиктова в своем Facebook сообщила, что подписала сообщения о подозрении двум народным депутатам Верховной Рады — неким «М и К». Вероятнее всего, речь идет как раз о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке», — пишет телеграм-канал «Клименко тайм».

Позднее «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свои источники подтвердил, что речь идет о Медведчуке и Козаке.

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Также генпрокурор сообщила, что по результатам обысков местонахождение нардепа М. не установлено, СБУ принимает соответствующие меры по установлению его местонахождения и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.

Медведчук и Козак представляют в Верховной Раде оппозиционную партию ОПЗЖ и неоднократно обвинялись националистами в пророссийской позиции.