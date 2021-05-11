«Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к Центральной избирательной комиссии об отмене ее постановления №161 от 8 августа 2020 года. Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полный текст решения суда ожидается через пять дней.
В августе прошлого года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных общинах Донецкой области и восьми — Луганской.
Центризбирком отметил, что в случае возможности проведения местных выборов на отдельных территориях этих областей в последнее воскресенье марта 2021 года комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.
Шестнадцатого января ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций об угрозе безопасности избирателей на территории этих 18 общин и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.