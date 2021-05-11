Шестой апелляционный административный суд Киева 11 мая признал противоправным и отменил постановление Центризбиркома (ЦИК) о невозможности проведения первых выборов депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020 года. Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА со ссылкой на свои источники

Местные выборы в Донбассе могут пройти весной 2021 года – глава ЦИК Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк сообщении.

Отмечается, что полный текст решения суда ожидается через пять дней.

В августе прошлого года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных общинах Донецкой области и восьми — Луганской.

Центризбирком отметил, что в случае возможности проведения местных выборов на отдельных территориях этих областей в последнее воскресенье марта 2021 года комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.

Шестнадцатого января ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций об угрозе безопасности избирателей на территории этих 18 общин и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.