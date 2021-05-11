В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы ПАО «Укрнафта». Об этом председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сказал 11 мая в программе «Обратный отсчет» на канале «UA Перший»

Госкомпания против государства: кому украинцы платят за газ © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«"Нафтогаз" уже поставил требование своим представителям в наблюдательном совете "Укрнафты", чтобы в ближайшее время был такой конкурс… Менеджмент должен действовать в интересах "Укрнафты", а не в интересах господина Коломойского. В ближайшее время должен быть результат», — заявил Витренко.

Ранее, весной 2019 года, акционеры «Укрнафты» избрали временно исполняющим обязанности главы правления компании исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта Олега Геза. В украинских СМИ его называют «человеком Коломойского».

Последний долгие годы, являясь миноритарным акционером ПАО «Укрнафта», проводил в топ-менеджмент компании своих людей и получал нефть для своего нефтеперерабатывающего завода, причем рассчитывался за поставки только после того, как полученный из нее бензин продавался на заправках Коломойского.

В июне 2015 года компании Игоря Коломойского и партнеров, которые являются миноритарными акционерами ПАО «Укрнафта», подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

Истцы обвиняют Украину в нанесении ущерба путем отбора газа, добытого «Укрнафтой», без оплаты или с оплатой по заниженной цене, а также невыполнении «Нафтогазом Украины» и «Укртрансгазом» решений украинских судов, резком увеличении ставок платы за пользование недрами и уменьшение кворума при проведении собраний акционерных обществ.