Спасатели вытащили из 20-метрового колодца с водой телёнка весом 150 килограммов. Об этом 11 мая сообщает Луганский инфоцентр со ссылкой на МЧС ЛНР

Чуть руку не отгрызла: Никитюк рассказала, какое животное наводит на нее ужас © Леся Никитюк/Инстаграм

«Так как животное пробыло в западне долго и вело себя агрессивно, командир отделения Николай Корсун принял решение обвязать хозяина веревкой и спустить вниз. Мужчина, поравнявшись с теленком, обвязал его одним концом пожарного рукава, второй конец зацепили за автомобиль. Пожарные-спасатели Игорь Пивоваров и Владислав Насыров, настелив бревна наверху, регулировали процесс вручную и одновременно следили за транспортом, который потихонечку тащил измученное животное», — рассказали в МЧС ЛНР.

После спасения теленок еще долго лежал на земле в состоянии шока. Хозяева показали его ветеринару, в настоящее время животное чувствует себя хорошо.