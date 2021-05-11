При падении в колодец животное поцарапало спину, из-за длительного нахождения в воде получило переохлаждение.
«Так как животное пробыло в западне долго и вело себя агрессивно, командир отделения Николай Корсун принял решение обвязать хозяина веревкой и спустить вниз. Мужчина, поравнявшись с теленком, обвязал его одним концом пожарного рукава, второй конец зацепили за автомобиль. Пожарные-спасатели Игорь Пивоваров и Владислав Насыров, настелив бревна наверху, регулировали процесс вручную и одновременно следили за транспортом, который потихонечку тащил измученное животное», — рассказали в МЧС ЛНР.
После спасения теленок еще долго лежал на земле в состоянии шока. Хозяева показали его ветеринару, в настоящее время животное чувствует себя хорошо.