Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во время визита на территорию Донецкой Народной Республики сказал о том, что находиться на ее территории для него большая честь, сообщается на сайте главы ДНР Дениса Пушилина 10 мая

«Для меня большая честь быть сегодня вместе с вами на земле Донбасса, в этом месте силы и месте памяти о беспримерном подвиге защитников Донбасса, которым удалось защитить Русский мир на этой земле, независимость, целостность этой земли, защитить наш русский язык», — сказал Турчак.

Донбасс в очереди за свободой. Как это было 11 и 12 мая 2014 года © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Ранее Андрей Турчак совместно с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным и сенатором Александром Карелиным передал Республиканскому центру профпатологии и реабилитации разные лекарственные средства для восстановления больных, перенёсших COVID-19.