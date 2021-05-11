«Для меня большая честь быть сегодня вместе с вами на земле Донбасса, в этом месте силы и месте памяти о беспримерном подвиге защитников Донбасса, которым удалось защитить Русский мир на этой земле, независимость, целостность этой земли, защитить наш русский язык», — сказал Турчак.
Также российский политический деятель подчеркнул, что память о воевавших за свое отечество навсегда останется в сердцах каждого из нас. Турчак заявил о том, что стоит поделиться ей с будущими поколениями, сделать ее вечной.
Ранее Андрей Турчак совместно с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным и сенатором Александром Карелиным передал Республиканскому центру профпатологии и реабилитации разные лекарственные средства для восстановления больных, перенёсших COVID-19.