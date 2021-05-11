«Из регионов, с Львовщины, Луганщины и Донетчины, сообщают о завершении формирования делегаций из числа работников госшахт, профсоюзного актива Независимого профсоюза горняков Украины для поездки в Киев», — заявил Волынец.
Основные требования профсоюза — погашение задолженности по зарплате, защита угольной отрасли со стороны государства и повышение цены за уголь.
Кроме того, НПГУ требует запрета импорта ресурсов из России и Белоруссии, утверждая, что он губителен для украинского энергорынка.
Как заявили в профсоюзе, задолженность государства перед горняками достигла почти 2 млрд гривен, а в шахтах не хватает элементарного оборудования и средств индивидуальной защиты.
Шахтеры планируют пикетировать здания Офиса президента, Кабмина, Минэнерго, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).