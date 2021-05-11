Работники государственных шахт готовятся принять участие в запланированных на 12 мая акциях протеста в Киеве. Об этом 11 мая сообщил глава НПГУ Михаил Волынец на своей странице в Facebook

«Из регионов, с Львовщины, Луганщины и Донетчины, сообщают о завершении формирования делегаций из числа работников госшахт, профсоюзного актива Независимого профсоюза горняков Украины для поездки в Киев», — заявил Волынец.

Денег нет, но вы держитесь. Украинские шахтеры объявили голодовку © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Кроме того, НПГУ требует запрета импорта ресурсов из России и Белоруссии, утверждая, что он губителен для украинского энергорынка.

Как заявили в профсоюзе, задолженность государства перед горняками достигла почти 2 млрд гривен, а в шахтах не хватает элементарного оборудования и средств индивидуальной защиты.

Шахтеры планируют пикетировать здания Офиса президента, Кабмина, Минэнерго, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).