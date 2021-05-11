В Киеве, в доме, который принадлежит сопредседателю украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, проводится обыск. Об этом 11 мая сообщает издание zn.ua

«В доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски», — сообщает издание со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

Медведчук рассказал о планах на президентское кресло © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

По данным источника издания, внешнее оцепление территории обеспечивает спецподразделение СБУ «Альфа».

Ранее, в феврале, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма. Также были закрыты телеканалы, принадлежащие медиахолдингу депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

Кроме того, в апреле СБУ провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа». До 2016 года организация была известна как «Украинский выбор», ее также возглавлял Медведчук.